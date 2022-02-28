 

Россияне не смогли улететь с Мадейры из-за закрытия воздушного пространства

28.02.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа российских туристов не смогла в воскресенье вернуться из Португалии в Россию после того, как самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за ними, был принудительно развернут в воздухе, сообщили в российской дипмиссии в Лиссабоне.

«В связи с объявленным – без какого-либо предварительного уведомления – 27.02. решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 27.02 за нашими туристами на острове Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла вернуться домой», – передает ТАСС сообщение посольства.

Там добавили, что сотрудники консульского отдела установили с ними контакт, «угрозы жизни и здоровью нет». «Прорабатываем варианты организации их вылета в Москву, – уточнили в диппредставительстве. – Необходимую поддержку, в том числе в подборе вариантов временного размещения, оказывает инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом автономном регионе Португалии».

В то же время в дипмиссии рассказали, что «сайт посольства и его электронная почта, расположенные на домене МИД РФ mid.ru, стали объектами мощнейшей кибератаки извне, в результате чего работают с перебоями». «Обвиняя Россию и «русских хакеров» во всевозможных компьютерных инцидентах, недоброжелатели на Западе в эти дни на деле демонстрируют свои грязные «методы работы», стараясь отсечь зарубежную общественность от информресурсов посольства, которые транслируют объективные сведения об актуальных событиях», – подчеркнули в диппредставительстве.

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан РФ из Европы домой. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты [email protected]



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину – Кулеба

08.06 / Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой

17.09 / У четырех хасидов на белорусско-украинской границе обнаружили COVID-19 – Красный Крест

05.06 / В Еврокомиссии не подтвердили завершение первой нитки “Северного потока – 2”

21.11 / Путин назвал объем помощи внутренней экономике в пандемию коронавируса

07.07 / МИД заявил об утрате доверия к США

10.07 / ВОЗ призвала бросать курить «прямо сейчас»

28.05 / Названы приложения, быстро разряжающие аккумулятор

13.01 / Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

30.07 / Атака совершена на израильское судно в Аравийском море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика