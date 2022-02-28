В мире: Украина взрывает себя напоказ ради Европы

Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой – и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» – дело в прямых финансовых интересах украинских элит.

Переговоры между Россией и Украиной на момент публикации этого текста ещё не начались, однако украинская делегация на них по крайней мере выехала. Будет ли эта поездка конструктивной – вопрос. С российской стороны конструктив есть: встреча на границе проводится без предварительных условий, хотя ранее РФ настаивала на прекращении Украиной боевых действий.

А вот готова ли договариваться Украина или же её представители просто решили прокатиться (чтобы не показывать неуступчивость) – поглядим. Пока же всё говорит об одном: Украина затягивает начало примирения и её это вполне устраивает. Советник президента Украины Михаил Подоляк говорит, что «позиция президента Украины Владимира Зеленского остается прежней – только реальные переговоры и никаких ультиматумов».

Это можно сравнить с позицией владельца дома. В доме пожар, пожарные топорами ломают двери и окна – чтобы пробиться к очагу возгорания. А владелец им мешает. Может ли он так делать? Может. Если дом застрахован на приличную сумму.

Как и чем застрахована сегодняшняя Украина и почему её власти изображают на камеру бравых вояк в осаждённой крепости?

Война всё спишет

«Всё», в данном случае, – в основном внешние долги Украины. Каждый новый день боевых действий укрепляет переговорную позицию Украины с кредиторами. Именно к этим переговорам сегодня главным образом и готовится украинская власть, переговоры о мире подождут.

На кону серьёзные суммы. На начало года Украина была должна внешним кредиторам порядка 57 млрд долл. Не так давно мы обсуждали совет Юлии Тимошенко добиваться списания этих долгов. В мирное время это, конечно, было нереально: семь лет назад Украина с большим трудом добилась отсрочки по выплатам и списания всего лишь 3,6 млрд долл. А вот война, да ещё и с Россией – это аргумент.

Украина намерена выжать максимум из своего статуса погорельца. Об этом говорят в том числе намёки-обвинения Зеленского Западу: «Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают, а мы не боимся. Не боимся ничего. Не боимся России».

Сегодня Запад пытается откупиться санкциями, закрытием «Северного потока – 2», какими-то точечными поставками вооружений и т.п. Но нет сомнений, что Украина будет «крутить» союзников на полное прощение долгов. Предъявляя в качестве аргументов разрушенную инфраструктуру (к этому ещё вернёмся). Как профессиональный попрошайка в метро тычет в глаза свои настоящие или мнимые увечья.

И что самое важное – общественное мнение Запада в этот раз будет безоговорочно на стороне Украины. Тут Запад поймает в ловушку сам себя.

Новый «план Маршала»

Но не только долги, конечно. Зеленский ещё в Мюнхене обозначил позицию Украины, потребовав «…создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии».

С тех пор, конечно, ситуация сильно изменилась. Но с небольшими правками план и сейчас вполне рабочий. Просто просить теперь придётся больше.

К примеру, вернуться к «плану Маршалла для Украины». Правда, его реальность пока под большим вопросом, поскольку никаких серьёзных инвестиций без гарантий безопасности на Украину не зайдёт. А гарантии безопасности в случае Украины не могут быть двусторонними. Это и прежде было вопросом договорённостей Запада и России, а теперь-то и подавно.

И здесь в плюс Украине и её переговорной позиции работает как раз затягивание войны и отказ от переговоров. Чем больше объектов инфраструктуры будет выведено из строя в ходе боевых действий, тем проще Украине будет продавливать этот вопрос на последующих переговорах.

Как раз поэтому доблестная ВСУ взрывает мосты, путепроводы, разрушает дороги. Взорваны мосты через Северский Донец, как минимум шесть мостов в Киевской области (Гостомель, Демидово, Новоирпенская трасса, трасса Киев-Житомир, мост между городами Буча и Ирпень, мост за Вышгородом), мост через Оскол (Харьковская область).

Взорван мост через Днепр между КПП «Комарин» (Беларусь) и КПП «Славутич» (Украина). Что, в свою очередь сильно усложнило эвакуацию местным жителям. Взорван автомобильный мост в Геническе. Причём украинские вояки умудрились сделать это задолго до подхода российских войск, но не дождались, пока по нему проедут гражданские авто.

Ещё 26 февраля украинские СМИ сообщили о подрыве ж/д узлов, связывающих Украину и Россию. Причём украинская сторона даже не делает попыток списать вину на Россию, гордо признавая: да, это мы. Ну а в Харькове ВСУ и вовсе рванули дамбу в Печенежском водохранилище.

В ходе попыток отбить ВПП в Гостомеле огнём украинской артиллерии была уничтожена «Мрия» – уникальный транспортный самолёт. Украина им очень гордилась, хотя и без особых причин: «Мрию» делали советские авиаконструкторы (хотя и в УССР).

Всё это затягивает боевые действия, но не только. Киевские власти отлично понимают, что восстанавливать всё это она будет не на свои деньги, а на то, что удастся вытрясти с Запада. А возможно и из России: Запад наверняка поставит это условием снятия санкций.

И конечно, так никогда бы не поступили те, кто чувствует себя хозяином, а не временщиком. Похоже, что Зеленский за несколько дней взорвал на Украине больше мостов, чем их построили за время независимости.

Да, немалую часть из взорванного действительно уже давно пора было взорвать. И построить заново. Ровно пять лет назад в Киеве частично обрушился Шулявский мост, один из крупных городских путепроводов. После чего сначала в столице, а затем и на территории остальной Украины провели срочную ревизию состояния мостов. Итоги были неутешительными: масса объектов требовала срочных капитальных ремонтов, а то и вовсе находилась в аварийном состоянии.

Наконец, Украиной давно управляет совершенно иной тип элит. Они мало похожи на российских или белорусских политиков. Ни Путин, ни Лукашенко никуда из своих стран не уедут. А Порошенко или Зеленский с ближайшей челядью уедут, запасные аэродромы в Италии и Испании у них давно подготовлены. Так им ли волноваться о взорванных мостах?

Так что план действий у Зеленского явно есть и это даже своего рода стратегия. Сегодня его мало волнуют соглашения, которые ему придётся подписывать с Россией. Больше его занимают соглашения, которые он будет подписывать с Западом. Но чтобы их подписать, сначала нужно повоевать. Именно поэтому он и тянет переговоры о мире. И взрывает мосты.

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