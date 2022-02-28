Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных

Следователям поручили расследовать факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских, соответствующее распоряжение отдал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК РФ принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над пленными российскими военнослужащими.

Он отмечал, что ВС РФ продолжит «достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил».

«Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим», – пояснял представитель Минобороны.