Венгрия исключила поставки оружия Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение.

«Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооруженным силам необходимо все свое вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину», – сказал Орбан в интервью телеканалу М1, информирует РИА «Новости».

Вместе с тем премьер Венгрии подчеркнул, что его страна поддержит санкции, о которых договорились в ЕС.

«Я также сказал в Брюсселе, что мы всегда по-разному относились к санкциям, но сейчас это не имеет значения. Идет война и теперь надо не умничать, а объединяться. Вот почему мы поддержим санкции, о которых договорились страны ЕС. Все противоположные новости – дезинформация», – отметил венгерский премьер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.