Данилко – Путину: Чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в свой бункер и застрелиться на х…й!

Данилко рассказал, что сейчас находится в Киеве и вместе с остальными спускается в бомбоубежище, когда звучат сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Артист отметил, что есть “большие звезды” российского шоу-бизнеса, которые ему звонили и сопереживали украинцам, но есть и такие, в чьей позиции он разочарован. Данилко напомнил о скандале с песней, которую он исполнял на “Евровидении 2007” (там звучали слова: “Lasha Tumbai”, но некоторым слышалось: “Russia goodbye”).

“Я никогда никогда эту фразу не пел, но после того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только: “Russia goodbye”, – отметил он.

Ведущий спросил, “что на сердце” у Данилко, и попросил поддержать украинцев.

Артист в ответ вспомнил о том, как сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталий Скакун вместе с собой подорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение колонны российских оккупационных войск. Скакун получил звание Героя Украины посмертно.

“Мне хотелось бы обратиться к русским. Как [президент РФ Владимир Путин] ненавидит свой народ? Вы вдумайтесь – страдаете же вы”, – сказал он и призвал россиян выходить на улицы.

“Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского “Тараканище”. Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? Если он такая пародистка… Как его зовут? Путин. Посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках. Да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, бл…дь, бункер и застрелиться на х…й! […] Это сумасшедший человек. Я же с ним знаком. Я даже с ним разговаривал. С Путиным – в 2004 году, в Крыму. Они меня споили, официанты, и я в процессе импровизации показал Путину вот так (жест указательным пальцем, говорящий: “Подойди”). Была гробовая тишина, ему так показывали последний раз в третьем классе, после чего он записался на дзюдо. И он мне показывает: “Нет, ты подойди”. И я тогда, как собака Баскервилей, – к нему. Что-то бе-бе-бе… Боже, если бы я знал, что такое будет, я б его убил”, – рассказал Данилко.

ВИДЕОВидео: Телеканал Київ / YouTube

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на вечер 27 февраля потери РФ составляют 4,5 тыс. человек: 1,5 тыс. убитым и 3 тыс. раненных. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—