 

В «Народном фронте» поддержали спецоперацию на Украине

28.02.2022, 6:11, Новости дня
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Представители «Народного фронта» считают, что решении президента РФ Владимира Путина провести военную спецоперацию и защитить жителей ЛНР и ДНР принесет мир.

«Ситуация сейчас очень непростая и приходится принимать очень жесткие, сложные и ответственные решения, которые защитят людей, нашу страну и принесут мир. Именно такие решения нашего президента Владимира Путина и приведут к стабильности. Если сегодня этого не сделать и позволить наращивать оружие, в том числе ядерное и позволить зайти НАТО на территорию Украины, то завтра на нас будут атаки. На Крым, а потом и на всю территорию России. В свое время мы это очень прочувствовали, в 2014 году, когда «Правый сектор» (запрещено в России) пытался запугать жителей полуострова, навязать прозападные веяния, нацизм. Я поддерживаю решения президента. Это единственный способ сохранить мир для будущего», – сообщила руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Крыму Алла Вертинская, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также решение президента поддержала член Центрального штаба «Народного фронта», депутат Госдумы Жанна Рябцева.

«Это сделано было для того, чтобы не начать, а закончить войну и обеспечить защиту России. Эта война идет уже восемь лет, за эти годы убиты тысячи мирных жителей, детей. Посмотрите сколько жертв в Донбассе. Если кто-то решил, что русских можно убивать, так не будет. Президент и наша армия защищает нашу страну. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить кровопролития», – сказала она.

Кроме того, член регионального штаба Народного фронта в Подмосковье, руководитель отделения «Бессмертного полка России» в Московской области Валерий Анисимов рассказал о детях, погибших в Донбассе с 2014 года.

«В сети Интернет распространяются комментарии некоторых публичных деятелей и троллей с призывом «Нет войне». Началось это когда Зеленский сообщил о 137 погибших украинских военных. Хочу спросить всех вас: «Где вы были, когда националисты уничтожали жителей Луганской и Донецкой республик?». За это время погибло больше 150 детей и тысячи мирных жителей, которые просто хотели жить на своей собственной земле. Я поддерживаю трудное решение нашего президента Владимира Путина о проведении специально освободительной операции жителей Луганской и Донецкой республик, а также жителей России, которые проживают на этой территории», – сказал он.



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