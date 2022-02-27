 

Супермодель Хелена Кристенсен: Мои руки обнимают народ Украины

27.02.2022, 17:10, Новости дня
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“В 2017 году я ездила в Украину с агентством ООН по делам беженцев, посещая пожилых людей, слушая их душераздирающие истории о предыдущем кризисе. Некоторые из них все еще оставались без своего дома после многих лет перемещений. Многие здания в этом районе были превращены в руины, а на них виднелись следы от минометных снарядов. Но все, кого я встречала, были такими замечательными и гостеприимными и крепко обнимали нас. Казалось, они надеялись на мирное будущее. У меня разрывается сердце, когда я понимаю, что они снова проходят через это. Мои руки обнимают народ Украины”, – написала Кристенсен в публикации.

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Публикация от Helena (@helenachristensen)

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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