ВС РФ установили полный контроль над Мелитополем, утверждают российские ГосСМИ

Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь», передает РИА «Новости».

Указывается, что военнослужащие «предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов».

Также войска группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».

Генерал добавил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Армия РФ уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины: «Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций, сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники».

Кроме того, «силами Военно-морского флота РФ уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил».

ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины. Конашенков подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».