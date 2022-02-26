 

Из-за обстрелов в ДНР возникли проблемы с водоснабжением

26.02.2022, 8:01, Новости дня
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В результате обстрелов обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, подачу воды сократят, она будет осуществляться по графику, сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Обесточена насосная станция третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс». В результате «без воды останутся города» ДНР. Республика переведена на подачу воды из резервных источников, передает РИА «Новости».

Для «предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления», сказал Кострубицкий.

Кроме того, украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Лозовое, Озеряновку, Александровку, Широкую Балку, Докучаевск.

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».



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