 

Байден издал меморандум о помощи Украине на 600 млн долларов

26.02.2022, 8:01, Новости дня
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Глава Госдепа Энтони Блинкен наделен полномочиями по предоставлению Украине военной помощи, говорится в меморандуме президента США Джо Байдена.

Байден «делегировал госсекретарю полномочия» для «немедленной военной помощи Украине». Блинкен может определять, необходимо ли «для интересов безопасности» США выделить Киеву помощь «на сумму до 250 млн долларов». Также госсекретарь получил полномочия «направлять средства общей суммой до 350 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки», передает ТАСС.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Во время видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым.



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