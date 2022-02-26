Fitch понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до «CCC».

Рейтинг понижен с «B» без прогноза, передает РИА «Новости».

Указывается, что военная операция РФ привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также стабильности Украины. Кроме того, нет ясности относительно продолжительности, интенсивности и последствий операции, передает ТАСС.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.