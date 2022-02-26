 

Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании по Украине

26.02.2022, 2:05, Новости дня
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Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину», сообщают информационные агентства.

Проект резолюции предложили США и Албания. В документе говорится о поддержке соответствующего «призыва генсека ООН», а также о «глубоком сожалении в связи с агрессией РФ против Украины» и в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

Как заявлялось в проекте, СБ ООН постановляет, что РФ немедленно прекратит применение силы против Украины и воздержится от дальнейшей угрозы в адрес любой страны ООН. Также СБ ООН постановлял, что РФ немедленно, полностью и без предусловий выведет все свои военные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ. Кроме того, по документу, СБ ООН постановляет, что Москва отменяет признание ДНР и ЛНР. 

При этом документ призывал стороны стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов СБ ООН, три воздержались.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США будут в ГА ООН добиваться осуждения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против РФ санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.



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