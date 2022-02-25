Российские войска блокировали Конотоп и Сумы

Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.

Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.