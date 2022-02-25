 

Президент Польши – РФ изолирует себя в рамках международного сообщества

25.02.2022, 11:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент и премьер-министр Польши незамедлительно отреагировали на военную операции РФ на Украине. Оба лидера полны решимости оказать поддержку соседней стране: «Европа и свободный мир должны остановить Путина», «Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию РФ и не оставим Украину без поддержки», цитирует их TVN24.

«В четверг утром РФ напала на Украину. Во многих городах слышны взрывы, на территории всей страны было введено военное положение», — пишет TVN24.

«Несмотря на усилия международного сообщества, Украина пала жертвой жестокого, ничем не спровоцированного и неоправданного нападения со стороны России. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, мы совместными усилиями ответим на жестокую агрессию РФ и не оставим Украину без поддержки», — написал сегодня утром в Twitter президент Польши Анджей Дуда. 

Позже польский лидер сообщил, что уже состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Дело дошло до российского вторжения на Украину. Его масштабы, вероятнее всего, обширные. Это беспрецедентный акт нарушения норм международного права. РФ изолирует себя в рамках международного сообщества», — добавил он. 

В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что необходимо незамедлительно реагировать на преступную агрессию РФ в отношении Украины». «Европа и свободный мир должны остановить Путина; сегодня Европейский совет должен одобрить по возможности самые жёсткие санкции», — написал он также в Twitter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В Польше зафиксирован рекордный суточный прирост больных с COVID-19

12.03 / Госизмена за Харьковские соглашения, национализация “Мотор Січ”, санкции против банков РФ. Итоги заседания СНБО. Главное

17.09 / В правительстве Украины не верят, что конфликт в Донбассе закроет Киеву путь в НАТО

22.05 / Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом

03.08 / Датский ученый предсказал появление нового человеческого вида

12.02 / Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника

08.05 / В Донецкой области собаки напали на двух мужчин, один из них скончался – полиция

05.05 / Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию

25.08 / В РФ выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

26.03 / Euronews – 45 тысяч заражений в сутки — Франция ужесточает меры по борьбе с третьей волной в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика