Байден уверен, что санкции США против РФ будут такими же разрушительными, как рсосийские пули, ракеты и танки в Украине

У Байдена спросили, уверен ли он, что санкции США будут “такими же разрушительными, как российские ракеты, пули и танки?”

“Да. Как рсосийские пули, ракеты и танки в Украине. Да, я уверен”, – ответил президент США.

Он добавил, что сейчас президент РФ Владимир Путин “начнет видеть эффект от санкций”.

Байден на этом брифинге сообщил, что ввел новые санкции против РФ из-за ее нападения на Украину. В частности, будет ограничена возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иене.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Из-за нападения на Украину США, Великобритания и Канада заявили о введении санкций против России.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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