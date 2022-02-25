США готовы принимать украинских беженцев – Белый дом

При этом, отметила она, США ожидают, что “большинство украинцев захотят поехать в Европу”.

Псаки добавила, что правительство Соединенных Штатов сотрудничает с европейскими странами для оказания необходимой помощи.

О готовности принимать украинских беженцев 24 февраля также заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.

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