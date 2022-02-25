 

Welt – решение об эвакуации российских дипломатов с территории Украины не предвещает ничего хорошего

25.02.2022, 0:53, Новости дня
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Эвакуация персонала российского посольства и генконсульств на Украине может быть «чисто мерой предосторожности», отмечает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. При этом, по его словам, это решение «не предвещает ничего хорошего». Как подчёркивает Ваннер, ситуация всё ещё развивается в рамках старого конфликта, разгоревшегося в 2014 году, и российские войска пока не пересекали украинскую границу.

Кристоф Ваннер присоединяется к нам из Москвы. Кристоф, мы только что услышали сообщение о том, что РФ эвакуирует своих дипломатов с Украины. Это не даёт основания рассчитывать, что Путин всё ещё возлагает надежды на урегулирование ситуации дипломатическим путём, не так ли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Конечно, это может быть и чисто мерой предосторожности. Как я уже говорил, никто не может залезть к Путину в голову и узнать, что глава Кремля собирается делать дальше. Он абсолютно непредсказуем. Однако я с тобой согласен, сейчас эвакуация дипломатов не предвещает ничего хорошего.

Кроме того, признание этих двух самопровозглашённых украинских республик суверенными государствами действительно является печальным известием. И вдобавок ко всему 150 тысяч солдат, окружающих Украину с трёх сторон, также крайне плохой знак. Так что нам просто нужно подождать и посмотреть, что произойдёт в ближайшие несколько часов и дней.

Мы всё ещё находимся в рамках старого конфликта, разгоревшегося в 2014 году вокруг востока Украины, вокруг пророссийских сепаратистских территорий. Российские войска ещё не пересекали украинскую границу.

Большое спасибо, Кристоф Ваннер, за краткую оценку ситуации из Москвы.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2022 года. 



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