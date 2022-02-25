Ведущий CNN – я знаю Путина как рационалиста, но на Украине он пошёл на поводу у эмоций

Владимир Путин зарекомендовал себя как рациональный и умный лидер со склонностью к национализму, однако когда дело дошло до его «больной» темы — Украины, — он проявил большую эмоциональность, заявил ведущий CNN Фарид Закария. При этом, по его мнению, говоря об Украине как об искусственном образовании, российский лидер игнорирует желание украинцев жить в своём собственном государстве просто потому, что они этого захотели.

Фарид, послушайте, как президент прокомментировал то, как Путин оправдал свои действия.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Вчера мир чётко увидел, с каким размахом Владимир Путин переписывает и извращает историю. Вернувшись к событиям более чем вековой давности <…>, он напрямую подверг сомнению право Украины на самосуществование. Он выступил с косвенной угрозой территориям, которые ранее входили в состав России, включая те, которые ныне являются процветающими демократиями и членами НАТО. Он открытым текстом пригрозил начать войну, если его чрезмерные требования не будут выполнены.

Фарид, речь Путина очень многих встревожила. Заявил ли он о своём потаённом стремлении — о том, что он хочет возвращения Советского Союза?

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий программы Fareed Zakaria GPS: Он выразился не вполне так, но почти. И мне кажется, что Вы абсолютно правы: что бросилось в глаза в этот раз, так это то, что большинство из нас, кто имел дело с Путиным и встречались с ним — я сам виделся с ним несколько раз и даже один раз брал у него интервью, — отмечали его рационализм. Это очень умный человек и, очевидно, российский националист. Однако, судя по всему, он проявил эмоциональность; практически безумно-болезненное отношение к Украине.

Как Вы говорили, его слова о том, что Украина никогда не была государством, а её саму создал Владимир Ильич Ленин и эта страна — продукт советского коммунизма, — всё это крайне странная череда утверждений. И в их основе лежит неспособность признать очень простой факт: украинцы просто захотели создать своё государство. На вопрос о том, почему страна должна быть именно такой, а никакой другой, нельзя ответить при помощи математической логики. Просто группа людей решила образовать нацию, и мы в целом придерживаемся мнения, что это вполне допустимо.

Кто бы мог подумать, но лучший ответ Владимиру Путину дал… постпред Кении при ООН. Во время заседания Совбеза ООН постпред Кении, опровергая логику Путина и голосуя против его требований, заявил следующее: «Послушайте, вся Африка, все мы — это искусственно созданные государства. Нас всех разделили по искусственным границам, которые начертили колониальные державы. Но мы решили не менять эти границы силовым путём. Мы не будем воевать, чтобы вернуться к некой мистической идее «один народ — одна нация». Потому что мы понимаем, что это ведёт к уничтожению международного права, законодательства, этики и морали. Так что мы живём в тех странах, в которых мы оказались».

Можно очень долго спорить о том, каких размеров должна быть та или иная страна. Каждую страну так или иначе сшили воедино. Так что, как мне кажется, то, что исходит от Путина, тот накал иррационализма и эмоциональности… Этот человек правит уже 20 лет; сейчас из-за коронавируса он уже два года находится в изоляции. И теперь вы видите, как очень обособленный, очень могущественный и страдающий манией величия лидер озвучивает свои очень странные взгляды на мир.

Да, его логические обоснования и его понимание истории, с помощью которой он попытался оправдать свои действия, не имеет реальных оснований. Фарид, большое спасибо. Спасибо, что согласились выступить.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2022 года.