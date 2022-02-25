“Не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты и гибнут люди”. Oxxxymiron отменил концерты в Москве и Питере из-за войны

“Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление”, – заявил он.

По словам певца, войны в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда не могут оправдать происходящее в Украине.

“Мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам не объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России – это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство”, – отметил российский рэпер.

Проводя аналогию с войной, которую США развязали во Вьетнаме, певец заявил, что в Америке сформировалось “мощнейшее антивоенное движение”.

“И, конечно, такое движение нужно нам сейчас – особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок, – подчеркнул он. – Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России”.

После этого артист обратился к зрителям, которые купили билеты на его концерты в Москве и Санкт-Петербурге, с заявлением об отмене этих выступлений.

“Я не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди. Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар”, – подытожил он.

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Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину.

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