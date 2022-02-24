 

В России проходят митинги против войны с Украиной, более 1400 задержанных

24.02.2022, 21:40, Новости дня
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Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах.

В 51 городе, по предварительным данным, задержали не менее 1472 человек, больше всего в Москве (783) и Санкт-Петербурге (358). 

Сколько человек принимают участие в акциях, российские СМИ не сообщают. Но, судя по опубликованным видео, они не очень многолюдные. 

По данным “Русской службы BBC”, например, в шествии на Большой Никитской улице в Москве участвовало до тысячи человек, они скандировали “Нет войне”. 

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют “Нет войне”, идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4

— bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Телеканал “Дождь”опубликовал видео с Пушкинской площади в Москве, где тоже состоялся митинг. В нем, по предварительной информации, приняли участие несколько сотен человек. 

https://www.facebook.com/tvrain/videos/242264624782297/

Следственный комитет РФ заявил, что проходящие акции являются несанкционированными, поэтому участие в них “влечет серьезные правовые последствия”.

В последние дни президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обращался к гражданам РФ с призывом не допустить нападения РФ на Украину, а также выходить на антивоенные митинги.

“Российское государство стоит на пути зла. Но многое зависит все-таки от российского народа. Граждане России сегодня сами буду выбирать, на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против этой войны – против войны с Украиной”, – сказал Зеленский.

Население России – около 144 млн. В Москве проживает около 12 млн человек. 

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. 

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах. 


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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