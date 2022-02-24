 

Смольный получил больше возможностей для лоббирования интересов «своих» застройщиков

24.02.2022, 21:25, Новости дня
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В Петербурге утверждены механизмы комплексного развития территорий. Теперь предлагать инициативы КРТ могут владельцы земельных участков и недвижимости на них. Также влиять на процесс сможенная комиссия Смольного из представителей всех комитетов. Как полагает губернатор Александр Беглов, таким образом в Северной столице появится комфортная среда для петербуржцев.

Примечательно, что ранее городской парламент принял поправки в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Этот документ существенно ограничивал полномочия ЗакСа и освобождал администрацию Смольного от обязательств добавлять депутатов в комиссию по КРТ. Благодаря поправкам команда Беглова теперь может без контроля со стороны других ведомств устанавливать критерии застройки. Например, чиновники могут определять количество парковочных мест, этажей и так далее.

Отметим, что ЗакС хоть и ограничил себя в правах, но это мало на что влияет. После осенних выборов в парламенте появилось много связанных со Смольным депутатов.

Таким образом, изменения в законодательстве станут причиной многих проблем в городе. Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский уже указывал на проблемы высотных ЖК. Как полагают представители «Яблока», администрации Александра Беглова стоит отказаться от «закрытого согласования» застройки. Вдобавок, стоит внести в закон возможность отклоняться от заданных параметров. Представители власти не поддержали эту инициативу.

По мнению депутата, инициатива поможет создавать высотные «человейники» без необходимых зелёных зон и социальных объектов.

«Кто хочет – может верить, что он не поделится с чиновниками, которые разрешили увеличить высоту и плотность застройки», – высказывался ранее Вишневский.

Отметим, что новые законы дадут определённую свободу лоббистам. Как сообщают политологи, в «негласной войне» между застройщиками проиграла компания «ПИК». Теперь основным игроком на рынке стала «Группа ЛСР». Как полагают СМИ, некоторые чиновники Смольного заинтересованы в продвижении интересов компании. Среди них и вице-губернатор по транспорту Максим Соколов. Журналисты неоднократно отмечали, что он дружит с главой «ЛСР». Более того, знакомства в градостроительных комитетах позволяют Соколову согласовывать проекты в кратчайшие сроки.

Напомним, в конце 2021 года ЗакС утвердил законопроект губернатора Александра Беглова. В соответствии с ним, слушания по градостроительным вопросам можно проводить в онлайн-формате. Однако экспертное сообщество уверено: заочные слушания не позволят петербуржцам высказать мнение, а лоббисты смогут согласовать постройку объектов быстрее.



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