 

Польша, Чехия и Швеция выступили против проведения футбольных матчей в России

24.02.2022, 19:50, Новости дня
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Футбольные союзы Польши, Чехии и Швеции заявили, что они против проведения стыковых матчей за право выхода в основную часть чемпионата мира 2022 года в России, сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

Это решение принято в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг РФ и Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA, в русской транслитерации УЕФА), в случае отказа от матчей с Россией этим сборным должны засчитать поражение.

Напомним, немецкий футбольный клуб «Шальке» сообщил, что намерен снять с маек команды логотип титульного спонсора Газпрома.

Испанская «Барселона» заявляла, что отказывается от регулярного матча чемпионата Евролиги с петербургским «Зенитом», сообщила пресс-служба команды.

Группа депутатов Европарламента обращалась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города РФ для организации международных футбольных соревнований.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



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