 

Видео: Спецоперация армии РФ на Украине

24.02.2022, 19:50, Новости дня
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В четверг, 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ начали специальную операцию на территории Украины, заявленная цель которой – демилитаризация и денацификация. Колоссальный масштаб операции поразил всех. Главные вопросы теперь – когда закончится операция и что должно произойти, чтобы она закончилась?

Теги: 

Украина
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спецоперация
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Россия и Украина
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ДНР
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ЛНР
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Минобороны России
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Дмитрий Бавырин



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