Видео: Спецоперация армии РФ на Украине

В четверг, 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ начали специальную операцию на территории Украины, заявленная цель которой – демилитаризация и денацификация. Колоссальный масштаб операции поразил всех. Главные вопросы теперь – когда закончится операция и что должно произойти, чтобы она закончилась?

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Дмитрий Бавырин