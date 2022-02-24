Видео: Спецоперация армии РФ на Украине
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В четверг, 24 февраля 2022 года, вооруженные силы РФ начали специальную операцию на территории Украины, заявленная цель которой – демилитаризация и денацификация. Колоссальный масштаб операции поразил всех. Главные вопросы теперь – когда закончится операция и что должно произойти, чтобы она закончилась?
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Минобороны России
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Дмитрий Бавырин
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