Путин призвал бизнес искать инструменты на фоне сложившейся ситуации

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что бизнес должен искать инструменты вместе с правительством для поддержки экономики на фоне сложившейся геополитической ситуации.

«Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикции будут, но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производства, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются», – цитирует его РАИ «Новости».

По словам Путина, со стороны правительства и власти он видит задачу в том, чтобы обеспечить бизнесу хорошие условия, больше свободы, но в известных рамках.

Он подчеркнул, что во взаимоотношениях с правительством бизнес может рассчитывать на стабильную предсказуемость.

«Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между правительством и бизнесом, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной. Самое главное – нужно оставаться в постоянном контакте», – выступил глава государства.

Также Путин отметил, что нужно обеспечивать большую свободу для предпринимателей, с предсказуемой работой правительства и самого бизнеса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.