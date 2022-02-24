Херсонская областная администрация заявила о потере контроля над частью области

Часть юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева, заявляет Херсонская областная администрация.

«Генический район: все госструктуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническе, на окраине блокпоста с российскими войсками. Проверяют выезды на вступление в ВСУ. Стрельба и активные бои отсутствуют. Скадовский район: в Широкском районе стоит колонна военной техники, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные бои отсутствуют», – информирует Херсонская областная администрация в своем Facebook.

Также сообщается, что в «Бериславском районе большая колонна бронетранспортеров пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные бои отсутствуют. В городе Берислав нет техники».

В Каховском районе «военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захватили Каховськую ГЭС и пересадки через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные бои отсутствуют. Херсонский район: Частичная информация. Олешки под управлением российских войск. Уничтоженные военные объекты вражеской авиацией. Пересечение реки Днепр под контролем захватчиков».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.