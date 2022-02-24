 

Херсонская областная администрация заявила о потере контроля над частью области

24.02.2022, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Часть юга Херсонской области Украины больше не под контролем Киева, заявляет Херсонская областная администрация.

«Генический район: все госструктуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническе, на окраине блокпоста с российскими войсками. Проверяют выезды на вступление в ВСУ. Стрельба и активные бои отсутствуют. Скадовский район: в Широкском районе стоит колонна военной техники, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные бои отсутствуют», – информирует Херсонская областная администрация в своем Facebook.

Также сообщается, что в «Бериславском районе большая колонна бронетранспортеров пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные бои отсутствуют. В городе Берислав нет техники».

В Каховском районе «военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захватили Каховськую ГЭС и пересадки через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные бои отсутствуют. Херсонский район: Частичная информация. Олешки под управлением российских войск. Уничтоженные военные объекты вражеской авиацией. Пересечение реки Днепр под контролем захватчиков».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / В ЛНР сообщили о заминированных ВСУ дорогах в Донбассе

02.09 / Рынок российских акций обновил рекорды

06.11 / Общество: Как Красная армия захватила первое знамя вермахта

17.04 / В РФ разработают систему жизнеобеспечения лунной базы

20.02 / Зеленский предложил Путину встретиться

20.09 / На участках с камерами машиной управлял водитель депутата, но Трухин мог пересесть за руль – глава полиции Киева Выговский

06.10 / В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии наладится без посредников

15.03 / За время эпидемии в Верховной Раде COVID-19 заболел 171 нардеп – Разумков

27.01 / Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после инцидента в Днепре

22.04 / Оккупанты подвели к линии разграничения запрещенные “Грады” и готовят новые провокации – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика