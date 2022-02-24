 

Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС

24.02.2022, 17:50, Новости дня
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Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС, бои идут возле ЧАЭС, информирует советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По словам политика, войска зашли с территории Белоруссии. 

«Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!», – цитирует Геращенко «Страна.ua».

Ранее об этом же сообщал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

«Российские силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», – писал глава страны в Twitter.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



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