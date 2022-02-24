“Отсечь часть страны и “обезглавить” все руководство”. В Офисе президента назвали две главные цели России

По словам Подоляка, Россия намерена аннексировать еще одну часть территории Украины.

“Тактика россиян полностью понятна – они хотят отсечь часть страны на востоке, немного выше – Сумы, Харьков и немного ниже – это юг”, – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.

Однако, по словам Подоляка, Вооруженные силы Украины “там работают достаточно эффективно и наносят большие потери россиянам”.

Еще одна цель РФ – захват власти в Киеве.

“Ключевая задача россиян – убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть “обезглавить” все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией”, – сказал он.

Также Подоляк отметил, что есть вероятность попытки захвата правительственного квартала российскими войсками.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

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