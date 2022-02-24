«Единая Россия» поддержала решение Путина о проведении спецоперации на Украине

Партия «Единая Россия» поддерживает решение президента Владимира Путина проведении спецоперации на Украине и считает ее миротворческой миссией.

«Объявленная Президентом специальная военная операция имеет две цели – это мирная жизнь на Донбассе и защита РФ от ставших очевидными военных угроз на ее границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию. По сути, это самозащита нашей страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры направленное на наше уничтожение – мы не имеем никакого права. Мы себе этого просто не сможем простить, и дети наши нам этого не простят», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Он отметил, что 30 лет беспринципного обмана РФ Западом завершены.

«Настало время все назвать своими именами. США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – это ложь. Руки США и НАТО давно в крови. В крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Отпор надо было давать именно сегодня, не дожидаясь нападения на нашу страну. Иначе было бы поздно», – заключил Турчак.

Напомним, накануне секретарь Генсовета «Единой России» посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк. «Единая Россия» уже доставила 800 тонн гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донбасса, их распределяют по ПВРам. Еще 500 тонн прибудут в регионы размещения до 28 февраля. Также партия открыла сбор средств для пострадавших жителей ЛДНР и создала резервные фонды в регионах, куда они прибывают, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости.

Между тем первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы по просвещению, правозащитник и общественный деятель, Яна Лантратова (СРЗП) рассказала, почему она поддержала решение Путина о признании ДНР и ДНР.

«Мы поддержали решение нашего президента. В данной ситуации, когда отношения обострились до предела, действовать требовалось безотлагательно и решительно. Важно осознавать, что значит для страны и мира в данном случае решающий голос депутатов. Это колоссальная ответственность и я готова ответить за свое решение, которое может кому-то не нравиться», – передает ее слова Regnum.

Также Лантратова добавила, что такое решение является колоссальной ответственностью, которая может кому-то не нравиться и за которую она готова отвечать и отметила, что она понимает, что этим действием российские власти спасли жизни людей Донбасса, обеспечили им необходимую защиту, остановили убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное уничтожение России.

Кроме того, общественный деятель напомнила, что несколько лет назад Киев внес ее в список террористов за ее помощь республикам Донбасса и указала, что в настоящее время ею открыты пункты сбора гуманитарной помощи и запущена телефонная линия, чтобы узнать, чем на данном этапе можно помочь этим людям.

«Обещала помочь очень многим и выполню своё обещание, поэтому у меня нет времени проводить шоппинг в Милане, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене», – также отметила Лантратова.