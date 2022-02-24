 

В ДНР заявили о боях ВСУ с батальонами украинских националистов

24.02.2022, 16:20, Новости дня
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Украинские военные ведут бои с батальонами украинских националистов, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«Да, подтверждаю. Нужно понимать, что такие перестрелки бывают, особенно в эпоху обострений. Здесь нет ничего нового, из ряда вон выходящего. Потому что кто-то хочет сражаться, кто-то из них уже не хочет сражаться, хочет уйти», – сказал Безсонов в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он пояснил, что другие подразделения, карательные батальоны, состоящие в том числе из подразделений запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» будут «стоять за спинами всушников и гнать их на убой».

Напомним, утром в четверг президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны РФ заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.



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