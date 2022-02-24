Национальный банк ограничил снятие наличных и зафиксировал курс гривны

“Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счетов клиентов в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины без начисления и снятия комиссий”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.

В то же время сообщается, что безналичные расчеты будут производиться без ограничений.

Как сообщил Шевченко, запрещается также выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Помимо того, накладывается мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями.

НБУ останавливает совершение сделок по счетам российских граждан, сообщил Шевченко.

Глава Нацбанка заявил, что НБУ зафиксировал курс гривны на 24 февраля.2022 года.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/510074153818740

Сегодня Национальный банк Украины установил курс гривны 29,25 грн/$.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

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