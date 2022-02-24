Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны с Украиной
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“Российское государство стоит на пути зла. Но многое зависит все таки от российского народа. Граждане России сегодня сами буду выбирать на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против этой войны, против войны с Украиной”, – добавил он.
Также Зеленский призвал украинцев общаться со своими родными и знакомыми из России и доносить до них актуальную информацию о происходящем, которую не показывают по российскому телевидению.
Контекст:
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. “Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас”, – написал дипломат в Twitter.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины”.
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить “тревожные чемоданчики”.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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