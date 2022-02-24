 

Первый удар РФ провалился, потери, которые понесли ВСУ, не снизили обороноспособность – Офис президента

24.02.2022, 11:32, Новости дня
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“Основные удары были нанесены в 5.00 утра по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центрах военного управления. По нашей оценке – данные уточняются – первый удар провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили обороноспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур”, – сказал Арестович. 

Он сообщил, что атаке подверглись объекты в Ивано-Франковске, Чернигове, Харькове, Киеве, Одессе, Хмельницком, Николаеве, Херсоне, Краматорске и непосредственно районе зоны проведения операции Объединенных сил.

“Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника, на расстояние до 5 км наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской (ближе к Сумам) и – данные нуждаются в проверке – возможно, на Волынском направлении. Но там, по информации, которая только что поступила, отбито это продвижение”, – добавил он.  

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”. 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. “Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас”, – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. “Идут артиллерийские обстрелы границы”, – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня “Град”.

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

По информации МВД и Госпогранслужбы, в результате обстрелов погибли 12 человек, есть раненные и пропавшие без вести. 

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины”. 

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить “тревожные чемоданчики”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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