Резников: Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил теробороны

“Уважаемые соотечественники! Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе”, – написал он.

По словам министра, чтобы получить оружие, надо обращаться непосредственно в подразделения Сил ТрО в своем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт. Министр рекомендовал следить за обновлением информации на сайте Сил теробороны, где опубликованы адреса бригад и батальонов.

“Держим строй! Смерть русским оккупантам! Слава Украине!” – добавил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/354403130029378

Кроме того, Национальная полиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, чтобы они помогли обеспечивать правопорядок на территории населенных пунктов Украины Такой приказ 24 февраля глава Нацполиции Игорь Клименко отдал руководителям областных управлений, сообщается на сайте ведомства.

“Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

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