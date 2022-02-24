Китай отказался называть операцию РФ на Украине «вторжением»

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в четверг не стала называть операцию РФ на Украине «вторжением».

Хуа Чуньин, отвечая на брифинге на вопрос журналиста, считает ли Китай действия РФ на Украине вторжением, не дала прямого ответа. Она отметила, что нынешняя ситуация на Украине является «следствием множества факторов», включая исторические, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции». Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.