Очевидцы сообщили о дыме в районе расположения центра спецопераций под Киевом

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24.02.2022, 10:45, Новости дня
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Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили очевидцы.

Один из очевидцев предоставил фотографию, на которой виден столб дыма в городе-спутнике Киева – Бровары. В том районе расположен 72-й центр информационно-психологических операций – воинская часть сил специальных операций Украины, передает РИА «Новости». 

Ранее местный житель рассказал, что в Киеве царит паника, люди не понимают, что происходит. В столице Украины нет перебоев с электричеством и водой, в обычном режиме работает сотовая связь и интернет, а также продуктовые магазины. При этом в городе звучит сирена тревоги. 

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



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