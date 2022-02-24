В Киеве зафиксировали воздушную угрозу, после звуков сирены нужно спускаться в укрытия – КГГА

КГГА опубликовала ссылку на карту с адресами укрытий.

По данным CNN, в некоторых районах Киева около 7.00 были слышны звуки сирены воздушной тревоги.

Корреспонденты издания “ГОРДОН” в Деснянском и Дарницком районах Киеве звуков сирены не слышали.

К киевлянам обратился мэр Виталий Кличко, он призвал не паниковать. “Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове “тревожный чемоданчик”. Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища”, – написал он в Facebook.

В МВД Украины тоже посоветовали гражданам приготовь “тревожный чемоданчик”. Министерство образования и науки Украины публиковало инфографику, что может в него входить.



Скриншот: mon.gov.ua

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. “Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас”, – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. “Идут артиллерийские обстрелы границы”, – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня “Град”.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам.

“Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будем я, СНБО, Кабинет Министров. Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех”, – обратил глава государства к укрианцам.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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