Информация о российском десанте в Одессе и Мариуполе не соответствует действительности – Генштаб Украины

“Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности. Так победим!” – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257823243197428

Высадку десанта в Мариуполе опроверг глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Facebook.

“Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствует действительности”, – написал он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/493422315673661

Контекст:

О высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе сообщил утром 24 февраля “Интерфакс-Украина” со ссылкой на свои источники.

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