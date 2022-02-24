 

Украинские ПВО сбили российский бомбардировщик – данные Вооруженных сил Украины

24.02.2022, 8:40, Новости дня
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“По оперативной информации, украинское ПВО сбило российский самолет в районе проведения операции Объединенных сил. Предварительно – это Су-24”, – говорится в сообщении.

В ВСУ призвали сохранять спокойствие.

“Ситуация остается контролируемой”, – почеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290228886542443

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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