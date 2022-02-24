Минобороны РФ обозначило цели на территории Украины

Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели.

Вооруженные силы РФ не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом в четверг информирует Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля по приказу президента Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины.