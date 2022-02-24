 

Мощная канонада гремит в центре Луганска

24.02.2022, 7:50, Новости дня
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Мощная непрекращающаяся канонада слышна в центре Луганска.

Направление и пораженные цели пока не ясны. На улицах есть одинокие машины и пешеходы, передает РИА «Новости».

Также в ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



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