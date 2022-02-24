Илларионов о заседании Совбеза РФ: Выделялся Путин. Видимо, одной из целей было показать безальтернативность

“Спасибо Владимиру Путину хотя бы за то, что дал нам возможность не по рассказам и пересказам каким бы то ни было, а воочию наблюдать этих всех лиц. […] Обратите внимание, как на этом фоне выделялся сам Владимир Владимирович. Видимо, одной из целей была, возможно, именно это – чтобы все увидели, есть ли какие-либо альтернативы в этом круге”, – сказал Илларионов.

Он считает, что “все видели все и составили свое впечатление”.

“Думаю, тут ничего добавить невозможно. […] Слава богу, что миллионы людей увидели все это и не могли не составить адекватное представление, впечатление”, – отметил Илларионов.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” группировки “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей боевиков “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”. Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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