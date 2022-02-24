США ввели ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины

Полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, следует из NOTAM, опубликованного Федеральным авиационным управлением США (ФАУ).

«Полеты гражданских самолетов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы ограничены в связи с угрозами для гражданской авиации», – приводит ТАСС текст сообщения NOTAM – оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационной информации.

Накануне власти Украины временно закрыли аэропорты Харькова и Днепропетровска.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.