Блинкен заявил, что Россия готова к вторжению в Украину

Ведущий Лестер Холт спросил у дипломата, есть ли основания полагать, что российские войска могут атаковать Украину уже этой ночью.

“Да, – ответил Блинкен. – К сожалению, Россия разместила свои войска в финальной точке готовности для перехода через границу Украины на севере, востоке и юге. Выглядит так, что все готово для того, чтобы Россия начала крупную агрессию против Украины”.

“Чтобы было ясно. Вы думаете, что сегодня это может произойти?” – перепросил Холт.

“Послушайте, я не могу указать дату или точное время, но все готово для того, чтобы Россия могла двигаться вперед”, – сказал он.

Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis:

“Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells @LesterHoltNBC. pic.twitter.com/dm6afgR4wJ

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022

Телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США сообщил, что около 80% российских сил, сосредоточенных вблизи Украины, находятся на “передовых позициях” и “готовы действовать”, если будет отдан приказ о вторжении.

Чиновник сказал, что вторжение может произойти “со дня на день, и вполне возможно, что сегодня именно этот день”.

Заявление Блинкена появилось после публикаций в ряде американских СМИ, в том числе Newsweek и CNN, что 23 февраля США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение следующих 48 часов. Источник в Пентагоне сообщил журналистам, что операция РФ будет носить комплексный характер. Вероятно, она начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, скорее всего, произойдет ночью. По данным собеседников Newsweek, операция не ограничится наземным вторжением, она будет включать авиаудары и обстрелы крылатыми ракетами.

Издание обратило внимание, что вскоре после того, как Newsweek стало известно о прогнозах США, некоторые правительственные сайты в Украине перестали работать, что может сигнализировать о “потенциальной широкомасштабной кибератаке”.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы сейчас находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что Украина будет защищать себя – “стоит у нас на границе 50 тыс., 150 тыс. или 1 млн солдат любой армии”. “Чтобы действительно помочь Украине, не нужно говорить, сколько их – военных, техники. Надо сказать, а сколько нас”, – обратился глава государства к западным союзникам.

Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок “ДНР” и “ЛНР”, которые действуют на востоке Украины, “независимыми республиками”.

После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.

В Украине объявили о призыве резервистов и ввели чрезвычайное положение.

23 февраля стало известно, что боевики “ДНР” и “ЛНР” попросили Путина помочь “в отражении агрессии” якобы со стороны Украины. МИД Украины инициировал срочное заседание Совбеза ООН в связи с этим. В этот же день Зеленский записал специальное обращение к россиянам, в котором призвал не допустить войны. “Услышьте нас: народ Украины хочет мира! Власть Украины хочет мира. Хочет и делает все, что может. Мы не одни, это правда. Украину поддерживает множество стран. Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность, праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас и для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас”, – сказал он.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

