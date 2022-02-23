 

Беглов не явился на встречу олимпийских фигуристов в Петербурге

23.02.2022, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После возвращения фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с Олимпийских игр в Пекине 23 февраля состоялась торжественная встреча. Спортсмены завоевали бронзу. Их встречали председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта РФ Антон Шантырь, представители федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга спортивного клуба Тамары Москвиной, членами которого они являются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встречу не явился. Однако ранее на старте ОИ-2022 градоначальник заявлял, что Северная столица является «родиной отечественного олимпийского движения». И именно здесь созданы все условия для развития спортсменов.

СМИ отмечают, что Смольный особую поддержку спортсменам не оказывает. Несмотря на слова губернатора, в Петербурге существует нехватка финансирования спортивного сектора, недостаточное количество спортивных площадок. Часть спортивных учреждений вынуждена приобретать инвентарь на собственные средства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре

29.04 / “Таинственное исчезновение автомобиля”. Галкин впервые опубликовал хранящееся в архиве семейное видео

07.10 / Тбилиси обвиняет Москву в подрыве Женевского формата

17.09 / Муфтият Дагестана осудил помывших в святом источнике обувь военных

02.11 / Расследовавшего гибель группы Дятлова сотрудника прокуратуры уволили

22.11 / Samsung увеличит емкость аккумулятора в смартфоне Galaxy A53

04.01 / Жест вежливости со стороны США — Welt о предполагаемой реакции Кремля на разговор Байдена и Зеленского

20.04 / ВОЗ поблагодарила Россию за эффективное выявление опасных патогенов

03.10 / Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

13.08 / Боевики на Донбассе 12 августа пять раз нарушили перемирие, ранили украинского военного – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика