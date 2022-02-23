Беглов не явился на встречу олимпийских фигуристов в Петербурге

После возвращения фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с Олимпийских игр в Пекине 23 февраля состоялась торжественная встреча. Спортсмены завоевали бронзу. Их встречали председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта РФ Антон Шантырь, представители федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга спортивного клуба Тамары Москвиной, членами которого они являются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встречу не явился. Однако ранее на старте ОИ-2022 градоначальник заявлял, что Северная столица является «родиной отечественного олимпийского движения». И именно здесь созданы все условия для развития спортсменов.

СМИ отмечают, что Смольный особую поддержку спортсменам не оказывает. Несмотря на слова губернатора, в Петербурге существует нехватка финансирования спортивного сектора, недостаточное количество спортивных площадок. Часть спортивных учреждений вынуждена приобретать инвентарь на собственные средства.