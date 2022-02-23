 

Украинский подросток «заминировал» друга в Москве по Counter-Strike

23.02.2022, 10:16, Новости дня
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Украинский школьник сообщил о том, что дом его друга в Москве, с которым он играет в Counter-Strike, «заминирован», это произошло после их ссоры, сообщают СМИ.

«Столичные правоохранители с кинологом и собакой выехали по указанному адресу. На пороге их встретила удивленная мать девятиклассника. Взрывчатки специалисты не нашли. Выяснилось, что пару лет назад сын женщины познакомился в игре со своим ровесником из Украины и парни периодически играли в Counter-Strike онлайн», – сообщило издание Baza, передает телеканал 360.

В 2022 году друзья рассорились из-за игры, и украинец «посоветовал москвичу ждать полицейских. Через три недели он отправил правоохранителям сообщение о минировании.

Ранее в Челябинске задержали местного жителя, его подозревают в массовой рассылке сообщений о «минировании» в РФ и других странах.



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