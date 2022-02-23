 

Делегация грузинских политиков отправляется в Москву предотвратить проблемы для страны

23.02.2022, 10:16, Новости дня
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Делегация популярной грузинской партии «Альянс патриотов» в ближайшее время отправится в Москву для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Лидер партии, экс-вице-спикер парламента Ирма Инашвили заявила, что это решение принято «для защиты интересов Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Чтобы мы не потеряли еще 20 или 30% процентов наших территорий», – сказала она.

«Альянс патриотов» параллельно направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отмечается, что Грузия и Украина должны быть нейтральными, сообщают грузинские СМИ.

Ранее Ирма Инашвили призвала власти и оппозицию страны на фоне украинского кризиса не делать таких заявлений по отношению к НАТО или России, которые «могли бы ввергнуть Грузию в пучину».

Политик считает, что «со стороны Грузии громкие заявления в поддержку НАТО неуместны».

Также она считает, что по отношению к РФ «надо делать максимально корректные заявления».

«Ругань России, особенно сейчас, ничего хорошего Грузии не принесет, а принесет только беду», – заявляет Ирма Инашвили. 

По ее мнению, «противостояние с Россией было бы гибельным для Грузии».

«Не о противостоянии с Россией нам надо думать, а о нормализации», – отмечает политик.

Ранее парламентская партия «Европейские социалисты» призвали власти Грузии начать безотлагательный диалог с Россией.



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