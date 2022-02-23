«Новые люди» усомнились в необходимости расширения обязательной маркировки товаров

Расширение перечня товаров с обязательной маркировкой нецелесообразно, сообщил глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции «Новые люди» Александр Демин.

«Маркировка полезна для товаров премиального класса. В отношении же более бюджетных товаров ее эффективность заметно снижается, так как существенно влияет на повышение их стоимости. В итоге маркировка становится обременением для потребителей и в первую очередь касается малообеспеченных групп населения», – приводятся слова Дюмина в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Он отметил, что дорожают товары, которые имеют массовый спрос, основа потребительской корзины. На этом фоне спорно выглядит введение маркировки на мясную, рыбную, молочную продукцию, канцелярские товары.

Глава комитета добавил, что введение обязательной маркировки существенно затрагивает и интересы малого и среднего бизнеса. По его словам, после ее введения обанкротились около 10-20% экспериментальных отраслей экономики. «Цена входа в бизнес становится намного выше при условии обязательной маркировки товаров, так как производители вынуждены закладывать ее стоимость в производственный процесс. Все больше предпринимателей осознают эти сложности», – отметил депутат.

«Сейчас на каждую отрасль применяется по три-четыре системы мониторинга. Вопрос, зачем нужно такое большое количество? Если все они несовершенны, то стоит доработать, довести до ума одну, а не плодить их дальше», – указал Демин.

По мнению Демина, государственная политика должна работать в другую сторону, создавая как можно больше условий для ведения бизнеса. «На площадке Госдумы мы будем подробно обсуждать эту тему», – сообщил Александр Демин. – На 14 марта запланирована ближайшая встреча с отраслевыми союзами, попадающими под обязательную маркировку, где обсудим с представителями бизнеса существующие вопросы и возможные пути решения».