В Украине подтвердили более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, от болезни умерло почти 300 человек

Среди заболевших – 2427 детей и 665 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве (3699), Днепропетровской (2343) и Полтавской (1686) областях.

Выздоровело 37 432 человека, 297 больных COVID-19 умерли. Попало в больницу 3140 пациентов. За сутки сделали 113,4 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,78 млн человек, умерло – 105 229.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

21 февраля Ляшко сообщил, что количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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