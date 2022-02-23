 

В Украине подтвердили более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, от болезни умерло почти 300 человек

23.02.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 2427 детей и 665 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве (3699), Днепропетровской (2343) и Полтавской (1686) областях.

Выздоровело 37 432 человека, 297 больных COVID-19 умерли. Попало в больницу 3140 пациентов. За сутки сделали 113,4 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,78 млн человек, умерло – 105 229.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/321135530040670

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

21 февраля Ляшко сообщил, что количество выявленных в Украине новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Эксперт объяснил новое положение Франции в Мали

19.12 / Очень маловероятно, что кто-то пошлет войска в Украину и бросит вызов России – министр обороны Великобритании

11.06 / США заявили о рекордном росте благосостояния населения на фоне пандемии

30.01 / На устройствах с Windows 10 теперь можно запускать по несколько Android-приложений

27.08 / Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

09.02 / Саакашвили на суде рассказал о тайных встречах с Лукашенко

30.01 / Сбежавший из парка развлечений волк покусал мужчину в Ульяновске

29.01 / Доклад разведки Чехии о взрыве во Врбетице оказался уничтожен

04.02 / «Прогресс» доставит на МКС азот и заплатки для устранения утечек воздуха

13.10 / На Северном Кавказе за год ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 19 терактов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика