Экономика: Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов?

В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Великобритания с ЕС ввели новые санкции – пока мягкие, а также в очередной раз поставили под вопрос судьбу «Северного потока – 2». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отозвал доклад министерства по «Северному потоку – 2» из Федерального сетевого агентства. По его словам, газопровод не будет сертифицирован до подготовки нового доклада. То же произойдет, если новый доклад оценит его безопасность негативно.

Сделано это было по поручению канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию», – отметил Шольц. После этих заявлений цены на газ в Европе ускорили рост, снова подскочив выше 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

Хебек пояснил, что речь идет о подготовки новой оценки безопасности снабжения. Предыдущую оценку делали при правительстве Ангелы Меркель. Она завершилась в октябре 2021 году. В заключении было сказано, что трубопровод не является угрозой безопасности энергоснабжения. Однако на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик ФРГ решила, что требуется новая оценка безопасности.

Хабек пояснил, что согласование «Северного потока – 2» состоит из двух условий. Первое – это сертификация BNA, где речь идет об экономико-политических вопросах, в частности, об анбандлинге, то есть разделении ролей владельца и оператора. Второе условие – это как раз оценка безопасности проекта.

Что касается анбандлинга, то по европейским законам владелец трубы не может ею управлять. Поэтому Газпром как владелец трубопровода поручил управлять «Северным потоком – 2» своей дочке – оператору Nord Stream AG-2. При этом сделал эту дочернюю компанию независимой в операционном плане, чтобы соответствовать европейским нормам. И тут вопросов ни у кого не возникало. Но вот с юрисдикцией в Швейцарии этой компании неожиданно возникли проблемы. Первая заявка Газпрома на сертификацию через два месяца рассмотрения вместо одобрения была отозвана. Были названы якобы технические причины: оператор Nord Stream AG-2 должен быть зарегистрирован в Германии, а не Швейцарии. Поэтому Газпрому потребовалось решить этот бюрократический вопрос и второй раз подавать заявку на сертификацию с нуля. Все это сдвинуло сроки получения сертификации и, соответственно, ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Изначально труба должна была заработать к концу года, потом сроки сдвинулись на март, и до недавнего времени ожидали, что все случится к концу лета.

Однако Германия нашла новый повод затянуть процесс сертификации. Более того, на этот раз прозвучала явная угроза: один из вариантов развития событий – это негативная оценка безопасности, которая не позволит сертифицировать трубу и в дальнейшем запустить ее в эксплуатацию.

Этим шагом ЕС в открытую политизирует коммерческий газовый проект. Хотя именно в этом ЕС обвинял постоянно Газпром и Россию. Это в очередной раз демонстрирует двойные стандарты Запада.

«Я считаю, что изначально выдачу сертификации затягивали именно по политическим мотивам, формально используя бюрократический механизм. Я уверен, что юристы, которые составляли первую заявку, знали, как это надо делать, в том числе с учетом изменений права в Германии. То, что немецкие бюрократы два месяца изучали заявку, и только на девятую неделю, наконец, поняли, что ее надо подавать по другим правилам – мне кажется, выглядит не очень достоверно», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По мнению эксперта, даже без признания Россией ДНР и ЛНР Европа нашла бы повод, чтобы задержать сертификацию «Северного потока – 2».

Любопытно, с какой скоростью Берлин нашел бюрократическую причину для отзыва сертификации во второй раз по приказу Шольца. Это произошло на следующий же день после исторического заявления Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Можно предположить, что этот козырь в рукаве был давно припасен Берлином и просто ждал подходящего момента.

Собственно, даже выдача сертификации в конечном счете не дает железобетонной гарантии, что газопроводу дадут спокойно работать. В любой момент Европа может придумать причину, чтобы отозвать выданную сертификацию и каким-то образом ограничивать работу газопровода.

«Таких историй, когда Евросоюз меняет правила игры прямо во время самой игры, было много. Вспомним, как ЕС поменял газовую директиву Третьего энергопакета специально с целью испортить жизнь «Северному потоку – 2». Хотя к тому времени, когда поменяли газовую директиву, компании собрались и уже приняли все инвестиционные решения по «Северному потоку – 2». Они полагали, что проект будет эксплуатироваться по одним правилам, но ЕК постфактум говорит, что нет, по другим более худшим правилам», – напоминает Митрахович.

Действительно, Газпром изначально взялся строить только морской газопровод, и не претендовал на трубу, которая будет идти по суше как продолжение (сейчас это Eugal). Почему? Чтобы соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС. По ним анбандлинг (разделении ролей владельца и оператора) распространялся только на проекты на суше, но не в море. Но Брюссель изменил правила так, что теперь и морская часть газопровода в территориальных водах Германии попадает под это ограничение.

Еще один пример – это газопровод Opal, который идет по суше и является продолжением морского «Северного потока – 1». ЕС несколько раз менял правила работы этого газопровода. Сначала ему разрешили работать только вполовину мощностей, потом – в рамках европейских же правил – разрешили вторую половину мощности бронировать на аукционах. А потом из-за судебного иска Польши газопровод снова оказался под антимонопольными ограничениями: он может качать газ только в половину своей мощности.

«Мы все время зависим от политического контекста отношений РФ и Запада. Если политический контекст позволит, то вполне возможно, через полгода Шольц скажет, что отношения нормализовались и даст команду продолжить сертификацию. А если политический контекст не позволит, то Шольц такое заявление не сделает и «Северный поток – 2» не сможет заработать», – считает Митрахович.

В первом случае через недели или месяцы газопровод будет запущен в эксплуатацию, и могут даже успеть это сделать к новому отопительному сезону. Во втором случае – Европе придется еще одну зиму проходить без «Северного потока – 2» и, скорее всего, в условиях супервысоких цен на газ.

«Не думаю, что трубу решать распилить на металлолом. Технически нет проблем вернуться к эксплуатации газопровода. Он будет стоить и ждать лучшего момента, пока европейцам приходится платить за газ высокую цену», – говорит эксперт ФНЭБ.

После заявления Шольца цены на газовые фьючерсы в Европу сразу подскочили на 10%. Дальше они могут вырасти еще больше по мере ввода Европой и США санкций. Пока Великобритания и ЕС заявили явно о мягких санкциях, которые касаются ряда бизнесменов и пяти российских банков.

«Если американские санкции тоже (как европейские) будут относительно мягкими, значит, примерно все так и останется. Но если санкции Запада будут интерпретированы российским руководством как жесткие, то я не исключаю остановку транзита газа через Украину»,

– говорит Станислав Митрахович.

По его словам, контракт с Украиной позволяет осуществить такую меру, ведь он заключен по правилу «качай или плати». «Это значит, что можно платить примерно 110 млн долларов в месяц и не качать газ через Украину», – говорит собеседник. В этом случае стоимость фьючерсов на газ вполне может поставить новый исторический рекорд.

«Европа встанет перед выбором. Она может запустить «Северный поток – 2», или покупать дорогой СПГ, или ограничить собственное производство, закрыть заводы. Заодно это прочистит мозги Украине в ее отношении к России, ДНР и ЛНР», – говорит Митрахович.

Газпром же в этом случае постарается не только не нарушить контрактные обязательства с Украиной, но и с европейскими покупателями. Чтобы его не обвинили в невыполнении своих обязательств перед Европой, он будет стараться другими путями доставлять те объемы газа европейца, которые обязан в рамках долгосрочных соглашений. Но на дополнительные объемы Европе в этом случае вряд стоит рассчитывать.

Как Газпром может заместить украинский транзит? «Самый простой вариант – загрузить газопровод «Ямал – Европа», который стоит с конца декабря в нерабочем состоянии. Во-вторых, можно договорить с «Новатэком» о перенаправлении части его газа с Ямала в Европу. В-третьих, Газпром может перекупать газ у независимых международных трейдеров для выполнения своих обязательств. Конечно, такой шаг будет более затратным для Газпрома и России, однако здесь уже будет идти речь о больших ставках», – указывает эксперт. Но на прекращение транзита через Украину РФ пойдет только в ответ на применение к ней действительно жестких санкций со стороны Запада.

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